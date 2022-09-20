يطمح مدافع فريق آرسنال، ويليام ساليبا في المشاركة مع المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022 التي ستُقام في قطر شهر نوفمبر المقبل.

ساليبا يتألق

ونجح ساليبا في حجز مكان في التشكيلة الأساسية للفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال، بعد 3 سنوات من الانضمام إلى صفوفه قادمًا من سانت إتيان الفرنسي، وظهر بشكل مميز معه منذ انطلاق البريميرليج هذا الموسم.

وشارك المدافع الفرنسي بشكل أساسي في جميع مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وأحرز هدفين، لينضم إلى قائمة المنتخب لمباراتي النمسا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية.

حلم المونديال

وعلق ساليبا الذي خاض 5 مباريات مع المنتخب الفرنسي، خلال تصريحاته لشبكة “سكاي سبورتس” قائلًا: “من المذهل دائمًا تمثيل بلدك، وحلمي هو المشاركة في كأس العالم مع بلدي، آمل أن أتواجد مع الفريق في تلك البطولة”.

وسيجد مدافع آرسنال منافسة قوية من أجل المشاركة في التشكيل الأساسي للمنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، مع كل من؛ رافائيل فاران، جوليس كوندي، دايوت أوباميكانو وبينوا بادياشيل.