انتهت، منذ قليل، مباراة مانشستر يونايتد ضد آرسنال ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بفوز الشياطين الحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم مان يونايتد ضد آرسنال:

وبدأت مباراة مان يونايتد ضد آرسنال التي أُقيمت على ملعب “أولد ترافورد” بشكل سريع، ومرتت دالوت الكرة للوافد الجديد أنتوني، ليلعبها عرضية تصل إلى إريكسن، ولكن سددها في الشباك من الخارج عند الدقيقة الثامنة.

ورد آرسنال بتسديدة فوق العارضة، قبل أن يسجل مارتينيلي هدفًا في شباك مانشستر يونايتد عند الدقيقة 11، ولكن الحكم ألغاه بعد اللجوء لتقنية الفيديو، وتابع جيسوس عرضية ساكا، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى عند الدقيقة 19.

وأطلق أنتوني تسديدة مرت بعيدًا عند الدقيقة 21، وسدد مارتينيلي كرة، إلا أن الحارس دافيد دي خيا أبعدها عند الدقيقة 31، قبل أن يسجل مانشستر يونايتد أول أهدافه في شباك آرسنال عند الدقيقة 35.

وجاء هدف أنتوني بعد تلقيه تمريرة مميزة من ماركوس راشفورد، ليطلق تسديدة من لمسة واحدة تهز الشباك، وأمسك دي خيا تسديدة سهلة، لتنتهي أحداث الشوط الأول بتقدم مان يونايتد ضد آرسنال بهدف دون رد.

مانشستر يونايتد يتألق بهدفين

ومع بداية الشوط الثاني، أضاع آرسنال فرصة خطيرة، قبل أن يهز ساكا الشباك بالتعادل عند الدقيقة 60، وانتفض لاعبو مانشستر يونايتد، ومرر برونو فرنانديز كرة بينية سددها راشفورد بنجاح في شباك الجانرز عند الدقيقة 66.

وأحرز راشفورد الهدف الثالث عند الدقية 75، بعد تمريرة من إريكسن، واستمرت المحاولات لتسجيل أهداف جديدة، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز مان يونايتد ضد آرسنال بنتيجة 3/ 1، ليتلقى الجانرز الهزيمة الأولى هذا الموسم.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد رصيده إلى 12 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 15 نقطة، وحافظ على صدارته.