سببان لارتفاع أسعار تأمين السيارات

فيديو | سليمان بن معيوف الرئيس التنفيذي لشركة لشركة CAIS للخدمات الأكتوارية: ارتفاع معدل الحوادث أدى إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات، إضافة لوجود مبالغة في قيمة التقدير#أوراق_تداول #الإخبارية pic.twitter.com/l9EsyRFKF6 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) September 28, 2022

ارتفاع معدل الحوادث

كشف سليمان بن معيوف الرئيس التنفيذي لشركة CAIS للخدمات الاكتوارية، سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات.وقال ابن معيوف، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إن ارتفاع معدل الحوادث أدى إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات، بالإضافة لوجود مبالغة في قيمة التقدير. وبين أن وثيقة التأمين الصحي كانت في السابق الحد الأعلى لها 500 ألف ريال، لكن الآن ستصل إلى مليون ريال لكل مستفيد خلال فترة 12 شهر، وهو مؤشر لزيادة الأسعار أيضًا، لافتًا أيضًا إلى أن بعض الأغراض لم تكن مغطاة في السابق، ويجب تغطيتها حاليًا.وأشار الرئيس التنفيذي لشركة CAIS للخدمات الاكتوارية، إلى أن ارتفاع معدل الحوادث هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المركبات حتى لو كانت شركات التأمين مستعدة لها، مضيفًا: “فدائمًا نرجع لعملية التقديرات فهناك مبالغة كبيرة في التقديرات”.