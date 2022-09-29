Icon

محمد بن سلمان جعل السعودية قوة عالمية Icon فندق القمر قد يأتي لـ السعودية Icon من “المواطن” لوزير التعليم : مقترحات وآراء Icon شحنة بطيخ بـ765 ألف قرص إمفيتامين Icon حساب المواطن: لا يجب الإفصاح عن العقار المرهون Icon تسجيل 132 إصابة جديدة بكورونا Icon جدل بجامعة القصيم بسبب البنطال والعباءة Icon دعوات تطالب السعودية بالتدخل لضبط سوق النفط Icon أمير عسير يشهد العفو عن مواطن قتل مقيمًا Icon 3 مقترحات بالإلغاء لوزير التعليم الجديد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
منها ارتفاع معدل الحوادث

سببان لارتفاع أسعار تأمين السيارات

2022-09-29 الساعة 9:03
سببان لارتفاع أسعار تأمين السيارات
المواطن-الرياض
كشف سليمان بن معيوف الرئيس التنفيذي لشركة CAIS للخدمات الاكتوارية، سبب ارتفاع أسعار تأمين السيارات. وقال ابن معيوف، خلال حديثه عبر قناة الإخبارية، إن ارتفاع معدل الحوادث أدى إلى ارتفاع أسعار تأمين السيارات، بالإضافة لوجود مبالغة في قيمة التقدير. وبين أن وثيقة التأمين الصحي كانت في السابق الحد الأعلى لها 500 ألف ريال، لكن الآن ستصل إلى مليون ريال لكل مستفيد خلال فترة 12 شهر، وهو مؤشر لزيادة الأسعار أيضًا، لافتًا أيضًا إلى أن بعض الأغراض لم تكن مغطاة في السابق، ويجب تغطيتها حاليًا.

ارتفاع معدل الحوادث

وأشار الرئيس التنفيذي لشركة CAIS للخدمات الاكتوارية، إلى أن ارتفاع معدل الحوادث هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار المركبات حتى لو كانت شركات التأمين مستعدة لها، مضيفًا: “فدائمًا نرجع لعملية التقديرات فهناك مبالغة كبيرة في التقديرات”.
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه
غرائب

شاهد.. جسر ينشطر نصفين أثناء افتتاحه

غرائب
البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...
السعودية اليوم

البنوك السعودية : أهالي جدة الأكثر تفاعلًا...

السعودية اليوم
انطلاق أولى جولات رالي عسير
الرياضة

انطلاق أولى جولات رالي عسير

الرياضة
طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...
السعودية اليوم

طقس الأربعاء: أمطار رعدية ورياح نشطة على...

السعودية اليوم
واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11
تكنولوجيا

واتساب يتوقف على الأجهزة بنظام iOS 10,11

تكنولوجيا
الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...
السعودية اليوم

الأزيمع يستعرض مع العامري سير العمليات العسكرية...

السعودية اليوم
زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...
السوق

زيادة رأس مال شركة أنابيب الشرق إلى...

السوق
شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...
السعودية اليوم

شاهد.. عروض فريق الصقور السعودية بمعرض سانيكول...

السعودية اليوم

اشترك في نشرة «المواطن»

هذه الخانة مطلوبه