يخوض الفريق الكروي الأول بنادي الاتحاد مواجهة قوية ومرتقبة من الجميع أمام نادي النصر في كلاسيكو الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

المباراة تنطلق يوم الأحد 2 أكتوبر المقبل في تمام التاسعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب مرسول بارك في الرياض.

سببان يشعلان كلاسيكو النصر والاتحاد المقبل

العميد لديه سببان بحثًا عن الفوز على النصر أولهما هو رغبته في تكرار سيناريو الموسم الماضي بالفوز على النصر في مرسول بارك، حيث فاز أصفر جدة في الدور الأول من الموسم الماضي بثلاثية لهدف على مرسول بارك ثم كرر الفوز في جدة بثلاثية دون رد على ملعب الجوهرة المشعة.

السبب الثاني هو رغبة النجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في إحراز هدف في شباك فريقه القديم النصر وعلى ملعبه مرسول بارك أمام الحضور الجماهيري ردًا على تسبب النصر بإيقافه لمدة 4 أشهر قبل أن يصدر قرار من مركز التحكيم الرياضي السعودي بتعليق عقوبته.

وكان المهاجم المغربي حمدالله نجح في تسجيل ثنائية لـ الاتحاد في شباك الخليج بعد تعليق قرار إيقافه.

وجاء التشكيل المثالي مكونًا من: “ميلان مياتوفيتش في حراسة المرمى من العدالة، إياجو سانتوس من الشباب، عبدالإله العمري من النصر، عبدالقادر بدران من ضمك، ماتيتش من أبها، تاليسكا من النصر، محمد فوزير من الرائد، أحمد العوفي من العدالة، عبدالرحمن غريب من النصر، كريم البركاوي من الرائد، حمدالله من الاتحاد”.