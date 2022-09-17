انتهت مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي، عصر اليوم السبت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكانت مباريات الدوري الإنجليزي تم استئنافها بداية من أمس الجمعة بعد تأجيل لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي بسبب وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا الراحلة يوم 8 سبتمبر الجاري.

ملخص مباراة وولفرهامبتون ضد مان سيتي

بدأت المباراة، بضغط هجومي من مانشستر سيتي، أسفر عن الهدف الأول للاعب الإنجليزي جاك جريليش في الثانية الـ55.

وواصل مانشستر سيتي ضغطه ليُحرز اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الهدف الثاني لـ مان سيتي بمجهود فردي رائع بالدقيقة الـ17.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بتقدم مانشستر سيتي بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني من لقاء، وولفرهامبتون ضد مان سيتي، نجح مانشستر سيتي في إضافة الهدف الثالث عبر اللاعب الإنجليزي فيل فودين، بعد تمريرة متقنة من اللاعب البلجيكي كيفن دي بروين بالدقيقة السبعين.

وانتهت المباراة بفوز مانشستر سيتي بثلاثية دون رد ليُصبح رصيده 17 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي مؤقتًا، بينما تجمد رصيد وولفرهامبتون عند 6 نقاط في المركز الـ16.

يذكر أن مباريات الجولة الثامنة في الدوري الإنجليزي كانت قد افتُتحت أمس الجمعة بمباراتي ” أستون فيلا ضد ساوثهامبتون و نوتنجهام فورست ضد فولهام”.

وكان أستون فيلا هزم ساوثهامبتون بهدف دون رد، وفاز فولهام على نوتنجهام بثلاثية مقابل هدفين.