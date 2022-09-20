كشف برنامج “سكني” التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مدى تأثير وجود صك أرض إلكتروني باسم المتقدم على الدعم.

وأوضح البرنامج أن وجود صك أرض باسم المتقدم للحصول على الدعم السكني لا يؤثر على استحقاقه.

وجاء ذلك ردًا على استفسار أحد المواطنين عبر حساب العناية بالمستفيدين التابع لسكني، جاء فيه:”هل وجود صك أرض إلكتروني باسمي يمنع حصولي على أرض وقرض؟”.

أكثر من 117 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول

من ناحية أخرى، أعلن برنامج سكني مؤخرًا استفادة 100,830 أسرة سعودية منذ بداية العام حتى نهاية شهر أغسطس الماضي من جميع الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يتيحها البرنامج إلكترونيًا لمستفيديه ضمن إجراءات سهلة وميسرة، فيما بلغ عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول 117,484 أسرة سعودية، وذلك في إطار سعي البرنامج إلى تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 – برفع نسبة التملّك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.