أصبح سلطان بروناي، حسن البلقية، أطول الملوك حكمًا على قيد الحياة في العالم، بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية صاحبة العرش البريطاني.

وكان قد تولى السلطان الحكم في عام 1967، أي أنه حكم لمدة 54 عامًا و 339 يومًا، علمًا بأنه قبل وفاة الملكة إليزابيث كانت هي أطول الملوك في العالم خدمة، وتُوجت باليوبيل البلاتيني بمناسبة الذكرى السبعين لتتويجها في وقت سابق من هذا العام.

من هو سلطان بروناي؟

وبالإضافة إلى كونه السلطان والملك المطلق للبلد، كان حسن البلقية بن عمر علي سيف الدين الثالث، البالغ 76 عامًا، رئيسًا لوزراء بروناي منذ استقلال بلاده عن المملكة المتحدة في عام 1984.

وكان يتمتع سلطان بروناي بعلاقة وثيقة مع الملكة مثل والده من قبله، وحصل على لقب فارس من قبل جلالة الملك، والتقى كلاهما في عدة مناسبات خلال فترة حكمهما.

وتتمتع بروناي باحتياطيات نفط كبيرة، وعندما حصلت البلد على استقلالها في عام 1984، كان لديها أعلى معدل دخل للفرد حول العالم بما يقرب من 50 ألف دولار في السنة.

ثروة سلطان بروناي

وفي عام 2008، كان يُعتقد أن ثروة سلطان بروناي تبلغ 20 مليار دولار، وغالبًا ما يظهر ثروته الباهظة التي تتضمن طائرة من طراز بوينج 747 قيمتها 400 مليون دولار، بالإضافة إلى أسطول يتكون من 7000 سيارة فاخرة منهم 600 سيارة رولز رويس.