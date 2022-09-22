يُعد قائد فريق الهلال، سلمان الفرج من الركائز الأساسية في تشكيلة منتخب السعودية الأول لكرة القدم قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2022.

سلمان الفرج المايسترو

ويلعب سلمان الفرج صاحب الـ33 عامًا في خط الوسط، وخاض مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 64 مباراة، وكانت البداية في مواجهة الكونغو التي أُقيمت يوم 14 أكتوبر 2012.

ويُقدم سلمان الفرج أداء ثابتًا ومميزًا مع الأخضر طوال السنوات الماضية، حيث إنه يُعد هو رمانة الميزان في وسط الملعب، كما أنه من اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة؛ ولم يغب عن التشكيلة الأساسية سوى للإصابة فقط.

ويُنفذ الفرج تعليمات المدربين بدقة، ويربط بين خطي الدفاع والهجوم، ويمتاز بالتمريرات الدقيقة والمميزة، والتمرير الطولي، ليُساهم في تسجيل العديد من الأهداف، كما تمكن من هز الشباك 7 مرات مع الأخضر.

الأخضر يستعد

وتأهل الأخضر بقيادة الفرنسي هيرفي رينارد إلى نهائيات كأس العالم 2022 للمرة السادسة في تاريخه، وأسفرت القرعة عن تواجده في المجموعة الثالثة التي تضم منتخبات؛ الأرجنتين، بولندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب السعودي الأول لكرة القدم 8 مباريات ودية خلال الفترة المقبلة، حيث سيلعب ضد الإكوادور وأمريكا يومي 23 و27 سبتمبر على ملعب نويفا كوندومينا في مدينة مورسيا الإسبانية.