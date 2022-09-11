علق نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلمان المؤشر، على تعادل الراقي ضد العروبة اليوم، مؤكدًا عدم تراجع مستوى فريقه في المباراة.

سلمان المؤشر يعلق على التعادل:

ورفض سلمان المؤشر اعتبار تعادل الأهلي ضد العروبة بمثابة الخسارة، وتابع خلال تصريحاته للناقل الرسمي: “هي مجرد مباراة و3 نقاط، اجتهدنا ولم نوفق وسنعمل على كسب المباريات المقبلة”.

وعن غضب الجماهير من التعادل، علق سلمان المؤشر قائلًا: “على العكس لم نُغضب جماهيرنا، وقدمنا الأفضل وكنا قريبين من الفوز وأهدرنا ركلة جزاء.. لو فاز فريقنا في المباراة لما تحدث أحد عن هبوط في المستوى والأداء”.

تعادل العروبة ضد الأهلي سلبيًّا:

ولعب العروبة ضد الأهلي، مساء اليوم الأحد، على ملعب نادي العروبة في الجوف، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، وانتهت بالتعادل بدون أهداف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده إلى 5 نقاط في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، فيما وصل رصيد العروبة إلى 4 نقاط.