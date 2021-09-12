المؤشر: غير راضين عن التعادل وغياب السومة مؤثر

المواطن - مروة نبيل

أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سلمان المؤشر، أسفه بعد التعادل ضد التعاون اليوم، متمنيًا التعويض في المباريات المقبلة.

سلمان المؤشر – لاعب #الأهلي:

غير راضيين على التعادل، و نسعى أن نعوض في المباريات القادمة.. وغياب السومه مؤثر.#التعاون_الاهلي#قنوات_SSC pic.twitter.com/0nhP2fHEER — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 12, 2021

المؤشر يؤكد عدم الرضا عن التعادل:

وتحدث سلمان المؤشر عن مواجهة الأهلي والتعاون قائلًا: “غير راضين عن التعادل، رجعنا في الشوط الثاني من المباراة وكان لدينا أكثر من فرصة لم نستغلها”.

وتابع النجم الأهلاوي تصريحاته لقناة SSC بعد المباراة قائلًا: “بالنسبة لتعادلات الفريق هذا الموسم.. هذا توفيق من الله قبل أي شيء وإن شاء الله نعوض في المباريات المقبلة”.

واختتم سلمان المؤشر تصريحاته قائلًا: “غياب عمر السومة مؤثر خاصة أنه هداف، ولدينا في الخط الهجومي لاعبين صغار في السن وإن شاء الله نتوفق في المباريات المقبلة ونسجل أهداف ونعوض”.

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الثانية، يوم 21 من شهر أغسطس الماضي، ويخوض برنامجًا علاجيًّا وتأهيليًّا، تمهيدًا لمشاركته في التدريبات الجماعية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الراقي يتعادل ضد التعاون:

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضد الأهلي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المركز رصيده إلى نقطتين ليتواجد في المركز الـ14 بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يقع الراقي في المركز التاسع برصيد 4 نقاط.

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