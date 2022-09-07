تدرس سويسرا سجن أي شخص يقوم بتدفئة أي غرفة فوق 19 درجة مئوية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات، وذلك إذا اضطرت البلد إلى تقنين استخدام الغاز بسبب الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا.

ويمكن للدولة أيضًا أن تفرض غرامات على أولئك الذين ينتهكون اللوائح الجديدة المقترحة بشأن استخدام الغاز، وقد قال المتحدث باسم وزارة المالية الفيدرالية، ماركوس سبورندلي، في حديثه إلى صحيفة Blick السويسرية، إن معدل الغرامات يمكن أن يبدأ من 30 فرنكًا سويسريًا (30 دولارًا)، على أن يكون الحد الأقصى للغرامة 3000 فرنك سويسري.

وقال أيضًا إن الشركات التي تتعمد تجاوز حصص الغاز الخاصة بها سيتم توقيع عقوبات كبيرة عليها.

إجراءات صارمة في سويسرا

وبالإضافة إلى ذلك فإنه وفقًا للإجراءات المحتمل اتخاذها في سويسرا، فلا يمكن أن تزيد درجات الحرارة في المباني التي يتم تسخينها بالغاز عن 19 درجة مئوية، وألا تزيد درجة حرارة الماء عن 60 درجة مئوية.

كما لن يُسمح باستخدام السخانات أو حمامات الساونا أو تدفئة حمامات السباحة.

ومن المتوقع أن تؤدي الإجراءات الجديدة المقترحة إلى تحديات وخلافات بين الحكومة السويسرية والمواطنين، ناهيك عن انشغال المحاكم في هذا النوع من القضايا المستحدثة.

وقال أحد المسؤولين إنه لا يمكن للحكومة أن تأمر المواطنين إلا بالإجراءات التي يمكن تنفيذها، وفوق كل شيء، السيطرة عليها، وتفتقد تلك الإجراءات إلى هذه الشروط.

وقال نائب الرئيس الأول للشؤون الاقتصادية، جاي بارملين: نحن لسنا دولة بوليسية، ولا يمكن للشرطة طرق أبواب المواطنين للتفتيش المفاجئ والتأكد من أنهم يلتزمون بالقانون.