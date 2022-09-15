وثق مقطع فيديو متداول، هطول أمطار غزيرة على محافظة قلوة، بمنطقة الباحة، جعلها الله أمطار خير وبركة، وعم بنفعها البلاد والعباد.

وأظهر الذي رصدته صحيفة “المواطن“، عبر “تويتر”، هطول أمطار غزيرة على محافظة قلوة، وتفاعل معها الأهالي بالتقاط مقاطع الفيديو.

توقعات الأرصاد:

وفي وقت سابق، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس- بمشيئة الله تعالى– أن يطرأ انخفاض في درجات الحرارة، يصحب برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدد من المناطق.

وتشمل الحالة، أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف وتبوك، كما تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

سحب رعدية:

في حين ما تزال الفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 40 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 25كم/ ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.