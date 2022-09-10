بكافة أطيافهم في ألفة ومحبة، أدت أفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين مناسكهم بانسيابية حركية رائعة.

فيديو | بكافة أطيافهم في ألفة ومحبة.. أفواج عظيمة منتظمة من المعتمرين يؤدون مناسكهم بانسيابية حركية رائعة يزينون صحن الطواف#الإخبارية pic.twitter.com/A12N4x4MjA — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 10, 2022

ونشرت قناة “الإخبارية” لقطات لأفواج المعتمرين الذين زينوا صحن الطواف بالمسجد الحرام وسط منظومة كاملة من الخدمات التي تقدمها الجهات المعنية المختلفة لتسهيل أداء المناسك.

إتاحة جميع أنواع التأشيرات

وكانت وزارة الحج والعمرة، أتاحت للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة، بالإضافة إلى القادمين إلى المملكة من الحاصلين على تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة، ودول الشنغن.

يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين لتأدية نسك العمرة، وتقديم كل الخدمات بجودة عالية، وفقًا لمستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.