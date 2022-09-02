شهدت منطقة جازان، اليوم الجمعة، هطول أمطار غزيرة، وذلك على محافظتي صامطة، والطوال.

من أمطار مركز القفل في صامطة ظهر اليوم

تصوير عضو الفريق المبدع

يحيى رضوان pic.twitter.com/PJNuUhpM44 — فريق عواصف جازان ⛈️🌧️🌪️ (@Awsef_jazan2020) September 2, 2022

ووثقت مقاطع فيديو، هطول الأمطار الغزيرة على صامطة بجازان، مع نشاط في الرياح السطحية.

أمطار غزيرة على صامطة بمنطقة جازان مساء الجمعه ٠٦ صفر ١٤٤٤هـ ماشاءالله تبارك الله 🇸🇦💚🌨️ pic.twitter.com/BZLKinyiLD — #فريق_طقس_المملكة 🇸🇦 (@saudiweathergr) September 2, 2022

طقس الجمعة:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في وقت سابق بتقريره عن حالة الطقس اليوم الجمعة، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.