وثق مقطع فيديو متداول على موقع “تويتر”، هطول أمطار غزيرة على محافظة صامطة التابعة لمنطقة جازان.

أمطار غزيرة:

وأظهر المقطع المتداول هطول الأمطار الغزيرة على أحد الطرق الرئيسية بمحافظة صامطة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن الفرصة ما زالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، وأبها والباحة ومكة المكرمة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم، أن تشهد منطقة جازان أمطارًا رعدية، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان، ومحافظات “الحرث والدائر بني مالك والريث والعارضة والعيدابي، وفيفا وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال وصبيا وصامطة وضمد وهروب وفرسان والدرب وبيش ومركز الفطيحة”.