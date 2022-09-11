كشفت صحيفة The Sun البريطانية عن تصميم طائرة ضخمة تبدو في شكلها مثل المركبات الفضائية أكبر من كونها طائرة، وتتضمن وجود مفاعل نووي مصغر في قلبها كما يتم تشغيلها بسرعات تفوق سرعة الصوت، وقد قال خبراء الصناعة إنها تمثل مستقبل الطيران القادم.

وتُعرف الطائرة باسم HSP Magnavem وهي كلمة لاتينية تعني Big Bird أو الطائر الكبير، وتصل سرعتها إلى 1150 ميلًا في الساعة، مما يعني أن الرحلة من لندن إلى نيويورك قد تستغرق ثلاث ساعات فقط.

وتتميز الطائرة الضخمة بوجود درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى في الطابق العلوي ثم درجة سياحية فائقة في الطابق السفلي، ويمكن أن يصل عدد ركابها إلى 500 شخص وهي بذلك أكبر من الطائرات الكبيرة الموجودة حاليًا مثل Boeing 747-8 و Airbus A380.

منتجعات صحية على متن الطائرة الضخمة

ويحتوي الطابق العلوي على جميع الكماليات التي يمكن تخيلها مثل الأجنحة الخاصة والمنتجعات الصحية أيضًا، ويتمتع ركاب الدرجة الأولى بمنظر خرافي حيث تتواجد نوافذ سقف فوق المقاعد.

وتعمل الطائرة التي يبلغ طولها 70 مترًا ووزنها 590 ألف كيلوغرام بتشغيل محركاتها الضخمة الأربعة الموجودة عبر الجزء الخلفي من جسم الطائرة من مفاعل الاندماج المصغر الموجود في قلبها.

وتندفع الطاقة الكهربائية بعد ذلك عبر بطاريات الطائرة التي يمكنها أن تبعد عن الأرض بمقدار 15400 متر.

وسيكون للطائرة الضخمة أيضًا طيارون يساعدهم ذكاء اصطناعي مزود بأنظمة توجيه بالليزر تساعد الطاقم على مراقبة المحركات وتوجيه المركبة، كما أنه يتم تزويدها أيضًا بألواح شمسية، مما يزيد من توفير الوقود للطائرة لأنه يتم شحن بطاريتها أثناء تحليقها.

وتمثل هذه الطائرة حقبة جديدة من السفر فهي أسرع وأرخص وأكثر صداقة للبيئة، بسب صحيفة ذا صن البريطانية.