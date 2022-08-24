كشفت مضيفة طيران أمريكية سبب عدم صعودها على متن الطائرة دون أخذ وجباتها الخفيفة دائمًا معها، كما قالت إنها ترفض تناول الشاي أو القهوة تمامًا على متن الطائرة.

وقالت كات كامالاني، من هاواي، عبر حسابها على منصة تيك توك للفيديوهات القصيرة، إنها عملت كمضيفة طيران على الخطوط الأمريكية لمدة 6 سنوات، ومن أجل ذلك نصحت متابعيها بعدم ركوب الطائرة مطلقًا دون تعبئة بعض الوجبات الخفيفة الخاصة بهم.

تحذير من تناول الشاي والقهوة على الطائرة

وأردفت كات قائلة: أنت لا تعلم أبدًا ما يكون وراء الكواليس؛ لذا أنصح أي شخص بعدم بتناول الماء الساخن بشكل عام على متن الطائرات، ويشمل ذلك الشاي والقهوة؛ لأن خزانات المياه هذه لا يتم تنظيفها أبدًا، ومجرد نظرة قريبة عليها ستصيبك بالاشمئزاز.

وأضافت: يتم تنظيف الغلايات بين الرحلات الجوية، لكن آلات القهوة بأكملها لا يتم تنظيفها أبدًا.

دراسة حول مياه الشرب في الطائرة

وفي حين أن أحد الموظفين العاملين على متن خطوط ساوث ويست الجوية انتقد كلامها قائلًا إنه غير صحيح، إلا أن هناك دراسة قام بها مركز سياسة الغذاء التابع لجامعة مدينة نيويورك في أمريكا حول قابلية شرب مياه الطائرة، يدعم كلام مضيفة الطيران.

وقد وجدت الدراسة أن 7 من كل 10 شركات طيران لا تمتلك مياهًا جيدة النوعية.

ونصحت كات أيضًا في سلسلة نصائحها بعدم إفشاء الكثير من المعلومات الشخصية لأي شخص يجلس بجوارك ويسأل عن حياتك.

ويذكر أن المضيفة السابقة يقوم محتواها على تجربة الفاكهة الغريبة ومقاطع فيديو عن الصحة والرفاهية، لكن المحتوى الخاص بالسفر هو أكثر ما ينتشر بسرعة ويخلق قدرًا كبيرًا من النقاش في التعليقات.