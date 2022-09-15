نشرت إمارة مكة المكرمة، صورًا لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية، وفق الخطة التنفيذية لتطوير الأحياء العشوائية.

فيديو | إمارة مكة المكرمة تنشر صورا لمدينة جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية#الإخبارية pic.twitter.com/WqbaOjLhst — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) September 15, 2022

جدة بعد إزالة 4 أحياء عشوائية

وأظهرت الصور التي تم التقاطها من أعلى نقطة، بعد إزالة الأحياء العشوائية، التي كانت تشوه منظر المدينة.

وكانت الأحياء العشوائية المزالة هي الروابي، الجامعة، البلد، ومدائن الفهد.

وتبذل لجنة الأحياء العشوائية بمحافظة جدة جهودها من أجل استكمال الخطة التنفيذية والجدول الزمني الخاص بمعالجة 64 حيًّا عشوائيًا.

وشملت الخطة في مرحلتها الأولى إزالة 32 حيًا، فيما تشمل المرحلة الثانية إعادة تنظيم 32 حيًا.