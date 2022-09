أثار مقطع فيديو متداول حالة من الغضب؛ بعدما ظهر فيه حصان سقط بالعربة التي يجرها في ولاية نيويورك؛ فكان رد فعل صاحبه أن هم عليه ضربًا بالسوط.

وقد سقط الحصان الذي كان يجر عربة اصطدم بها في سيارة مدنية، إلا أن صاحبه قام بضربه لدفعه للنهوض مرة أخرى، ما اعتبره مغردون موقفًا يعكس قسوة الرجل وعدم رحمته.

وأظهر المقطع محاولات الحصان في النهوض، بالرغم من نزيفه إثر الاصطدام في ظل قيام صاحبه بركله وضربه بالسوط.

THIS is exactly why ALL horse-drawn carriages should be banned.

A horse and a car had a bloody collision in New York 💔 You can see him frantically struggling to get up after the crash and his blood spilled on the sidewalk.pic.twitter.com/eEHZfyjOGX

— PETA UK (@PETAUK) September 27, 2021