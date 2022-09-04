شهدت قرية الهياج جنوب محافظة هروب بمنطقة جازان، اليوم الأحد، رعدًا قويًّا وهطول أمطار غزيرة.

أمطار ورعد:

ووثق مقطع فيديو متداول، هطول الأمطار الغزيرة، وذلك على قرية الهياج في محافظة هروب بجازان، حيث صاحبها نشاط للرياح وصوت رعد قوي.

وشهدت منطقة جازان، اليوم الأحد، سقوط أمطار متفاوتة الغزارة على عدد من محافظاتها والتي تضمنت كلًّا من صبيا، وضمد، وهروب، وعددًا من المراكز والقرى التابعة لها.

طقس اليوم:

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، يمتد تأثيرها على الأجزاء الجنوبية من منطقة تبوك.