تعرض الأمير أندرو دوق يورك لهجوم من قبل أحد المتظاهرين خلال موكب نقل نعش والدته الملكة إليزابيث الثانية في إدنبرة، حيث كان يرتدي زيًا مدنيًا.

Somebody yells out, “Andrew, you’re a sick old man” to a nonce https://t.co/qeA6tFeRau — Sam Fonseca (@SamFonsecaa) September 12, 2022

أنت رجل عجوز

وصاح رجل فيه بصوت عال: “أنت رجل عجوز مريض”، قبل أن تعتقله الشرطة.

وعبر الموكب الجنائزي بقيادة الملك تشارلز الثالث محاطًا بشقيقيه أندرو وإدوارد وأختهم آنا، وسط العاصمة الأسكتلندية في مسيرة بطيئة وصمت مطبق.

واجتاز الموكب أكثر من كيلومتر في المدينة القديمة، حيث ظهر الأمراء بزي عسكري أسود باستثناء الأمير أندرو الذي ظهر بزي مدني.

اعتقال بتهمة انتهاك السلام

وعقب ذلك، أعلنت الشرطة أنها اعتقلت الشاب الذي صرخ ضد الأمير أندرو، بينما كان المشيعون لنعش الملكة إليزابيث يهتفون “حفظ الله الملك”.

ووجهت شرطة أسكتلندا للشاب الذي يبلغ 22 عاماً تهمة “انتهاك السلام”.