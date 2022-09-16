ضرب الطالب عمر الشهراني أروع المثل في الشجاعة وسرعة البديهة حين أنقذ طفلًا من الدهس المحقق تحق عجلات مركبة يقودها شخص متهور.

هذا الطفل ولد رجلاً …على صغر سنه إلا إنه كان أكبر من جميع المتواجدين الطفل؛ عمر الشهراني، من ابتدائية الفهد ⁧#بتعليم_بيشة⁩ سجل موقفًا يفوق سنه بسنوات حيث استطاع إنقاذ حياة طفل من الدهس . إلى ⁧#بيشة⁩ هذا الطفل يستحق التكريم . pic.twitter.com/fEdypCDOxa — عبدالرحمن الشهري (@bumedarbi) September 15, 2022

عمر الشهراني ينقذ الموقف

وأوضح مقطع فيديو الطفل الشهراني وهو يقف أمام ابتدائية الفهد في بيشة بمنطقة عسير، وكان معه طفل آخر يهم بقطع الطريق فيما كانت سيارة مسرعة تمر من أمامه فما كان من الشهراني إلا أن هرع وخطف الطفل قبل وصول السيارة إليه.

ونال الموقف استحسان العديد من متابعي موقع تويتر الذين طالبوا بتكريمه جراء هذا الصنيع الطيب.

وقال عبدالرحمن الشهري :”هذا الطفل ولد رجلاً …على صغر سنه إلا أنه كان أكبر من جميع المتواجدين الطفل؛ عمر الشهراني، من ابتدائية الفهد بتعليم بيشة⁩ سجل موقفًا يفوق سنه بسنوات حيث استطاع إنقاذ حياة طفل من الدهس .”

تكريم بطل بيشة الصغير

بينما قال سعيد المعاوي :” سطر الطالب عمر عبدالرحمن عايض الشهراني من مدرسة ابتدائية الفهد بتعليم بيشة موقفًا بطوليًا ومشرفًا حيث استطاع إنقاذ حياة طفل من الدهس المحقق”.

وتابع : وقد تم تكريمه من قبل إدارة المدرسة لموقفه البطولي.