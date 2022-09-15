أظهرت لقطات نشرتها قناة “السعودية”، الطبيعة الخلابة والتضاريس المتنوعة التي تتمتع بها منطقة جازان، حيث الجمال البديع والخضرة المتواجدة في كل مكان
#ديرتنا | طبيعة خلابة وتضاريس متنوعة في جازان.
📸 علي بن عطية #قناة_السعودية pic.twitter.com/WKL16BwusK
— قناة السعودية (@saudiatv) September 15, 2022
جازان من أجمل المناطق
وتعد جازان من أجمل المناطق التي يمكن أن يتمتع برؤيتها وزيارتها السياح، خاصة ما تتمتع به من طبيعة جبلية تمتلئ بالخضرة المتنوعة، فضلا عن الأودية التي ترسم صورة بديعة للطبيعة.
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