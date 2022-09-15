أظهرت لقطات نشرتها قناة “السعودية”، الطبيعة الخلابة والتضاريس المتنوعة التي تتمتع بها منطقة جازان، حيث الجمال البديع والخضرة المتواجدة في كل مكان

جازان من أجمل المناطق

وتعد جازان من أجمل المناطق التي يمكن أن يتمتع برؤيتها وزيارتها السياح، خاصة ما تتمتع به من طبيعة جبلية تمتلئ بالخضرة المتنوعة، فضلا عن الأودية التي ترسم صورة بديعة للطبيعة.