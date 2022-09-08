يعتبر كورنيش بيش إحدى أكثر الواجهات البحرية جمالًا واستقطابًا للسياح والزوار لمدينة جازان جنوب المملكة.

ما يتضمنه كورنيش بيش

ووثق مقطع فيديو نشرته قناة “العربية، جمال كورنيش بيش، الذي يمتد على مساحة 1700 متر، حيث يجتذب الزوار من جميغ أنحاء المملكة، للاستمتاع بالأجواء هناك.”العربية”، جمال كورنيش بيش الذي يعد أكثر الواجهات السياحية استقطابًا للزوار.

ويحتوى بيش على عدد كبير من المرافق، وملاعب للأطفال والكبار، كما يوجد به حدائق ومسجد ودورات مياه ومصلى للنساء.

ومن المقرر أن يتم افتتاح المطاعم والمقاهي خلال الفترة المقبلة، ليجد الزائر جميع احتياجاته