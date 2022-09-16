للمرة الثالثة على التوالي في غضون شهرين، اقتحم لبناني أحد فروع بنك بيبلوس وأشهر سلاحه الناري وسكب البنزين على الأرض وهدد بحرق الفرع لكي يحصل على وديعته لدى البنك.

إنتهاء عمليّة احتجاز رهائن في "بنك بيبلوس" – فرع الغازيّة بعد تسليم المودع كامل وديعته pic.twitter.com/VisXnevHZ9 — كُن مُواطِن (@kon_mowaten) September 16, 2022

وتعاني بنوك لبنان مشاكل مالية إلى الحد الذي دفعها إلى عدم صرف الأموال لأصحابها خاصة المودعين الكبار الذين لديهم حسابات بالدولار.

تفاصيل اقتحام بنك بيبلوس

وبحسب مصادر لبنانية فإن المقتحم اسمه رضا قرقماز واقتحم فرع البنك في الغازية، وهدد الموظفين بسلاح حربي، وحرق الفرع إذا لم يحصل على وديعته وتمكن الشخص من الحصول على 19200 دولار من وديعته، ثم سلمها لأحد الأشخاص بالخارج، قبل أن يسلم نفسه للسلطات.

على خطى سالي حافظ

وكانت الناشطة اللبنانية سالي حافظ قد اقتحمت قبل أيام فرع أحد البنوك اللبنانية للحصول على جزء من أموالها لعلاج شقيقتها مريضة السرطان.

وقد اقتحمت سالي مع مجموعة من المودعين من جمعية “صرخة المودعين” صباح اليوم الأربعاء المصرف “بلوم بنك” فرع السوديكو، واحتجزت عددًا من الرهائن، وهددت بإلقاء مادة البنزين على نفسها في حال عدم تسليمها وديعتها لمعالجة شقيقتها المريضة.

وبعد تنفيذها العملية بمسدس أطفال قالت حافظ أنها أودعت 20 ألف دولار في البنك لم تتمكن من الحصول عليها بسبب مماطلة البنك الذي عرض عليها 200 دولار كل شهر حتى استرداد كامل المبلغ، مشيرة إلى أنه لا يساوي ثمن الحقنة التي تتلقاها شقيقتها يوميًا.

وقبل سالي كانت هناك واقعة أخرى بطلها مواطن لبناني اقتحم أحد البنوك واحتجز الرهائن حتى حصل على جزء من وديعته قدره 20 ألف دولار.