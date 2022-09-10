وثقت لقطات جوية، مطل محافظة العارضة، بعد هطول الأمطار عليه، حيث ظهرت المنطقة بأجمل حُلة خاصة مع تميزها بالزرع المنتشر بمعظمها.

وجهة مميزة

ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يرصد منتزه الأمير محمد بن ناصر “مطل العارضة” بعد هطول الأمطار، حيث يعد وجهة مميزة لأهالي وزوار جازان.

ويعد المطل أحد أهم المواقع والمزارات السياحية بمنطقة جازان، ويتميز بجمال الطبيعة الساحرة هناك، ما يجعله من المحطات الرئيسية التي يتم زيارتها باستمرار.