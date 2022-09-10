وثقت لقطات جوية، مطل محافظة العارضة، بعد هطول الأمطار عليه، حيث ظهرت المنطقة بأجمل حُلة خاصة مع تميزها بالزرع المنتشر بمعظمها.
مطل #العارضة وجهة مميزة لأهالي وزوار #جازان بعد هطول الأمطار
عبر:@Mohammed62_S pic.twitter.com/yvSVBs6Hso
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) September 10, 2022
وجهة مميزة
ونشرت قناة “العربية”، مقطع فيديو يرصد منتزه الأمير محمد بن ناصر “مطل العارضة” بعد هطول الأمطار، حيث يعد وجهة مميزة لأهالي وزوار جازان.
ويعد المطل أحد أهم المواقع والمزارات السياحية بمنطقة جازان، ويتميز بجمال الطبيعة الساحرة هناك، ما يجعله من المحطات الرئيسية التي يتم زيارتها باستمرار.
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