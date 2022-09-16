قدم عبدالرحمن الرفيدي، أبوعبدالله النصيحة لمن يرغب في تعدد الزوجات مشيرًا إلى أن الأمر مرتبط بشكل كبير بالمقدرة المالية.

وقال أبوعبدالله الذي تم استضافته في برنامج سهرة الرسالة على قناة الرسالة إنه تزوج من 53 امرأة موضحًا أن إجمالي المهور والهدايا والعطايا التي قدمها لهن تجاوزت مليوني ريال.

نصيحة لراغبي التعدد

وتابع أبوعبدالله القول : بالنسبة للرجل المتزوج من ثلاثة ويطمح في الرابعة وما عنده شيء هذا غلطان مؤكدًا على أن الرجل إذا تزوج ووجد أن زوجته هي المرأة التي كان يبحث عنها فلا حاجة له بأن يتزوج غيرها.

وكشف عن بعض المواقف التي تعرض لها خلال حياته الأسرية حيث قال إنه تزوج من إحدى النساء، وتشاركا في بناء منزل وبعد الزواج سافرت خارج المملكة لمدة 4 أشهر، لافتا إلى أنه عند عودته طلبت منه زوجته مبلغ 100 ألف ريال بحجة أنه تركها 4 أشهر بدون نفقات وأنها أنفقت هذا المبلغ من مالها الخاص طوال ال 4 أشهر. وأضاف أنه قال لها أبشري ومنحها نصيبه في المنزل والذي كانت قيمته تقدر بنحو 400 أو 500 ألف ريال.