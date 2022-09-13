وثق الشاعر عبدالله بن شتوي الأكلبي، نفوق عدد كبير من إبله وصل عددها 22 بفحلها، حيث نفق القطيع بالكامل، فيما أشار مغردون على تويتر إلى أن السبب تسمم الأعلاف وسعي البعض وراء الأعلاف الرخيصة بدون مراعاة المكونات ولا تاريخ الصلاحية.

الحمدلله على كل حال نفوق 22بفحلها الله يجعلها دفعة بلا يارب ويعوضنا بابرك منها انه سميع مجيب pic.twitter.com/beqVQUvNgO — عبدالله بن شتوي الاكلبي (@AboM2t3b) September 12, 2022

نفوق 22 بفحلها:

وأظهر المقطع الإبل وهي مسجاة على الأرض، وفي مقطع آخر تم سحب الإبل بواسطة الجرار الزراعي إلى خارج المزرعة.

وعلق الأكلبي على المقطع بالقول: “الحمد لله على كل حال.. نفوق 22 بفحلها الله يجعلها دفعة بلاء يا رب ويعوضنا بأبرك منها؛ إنه سميع مجيب”.

التعاطف مع الأكلبي:

وتعاطف العديد من المغردين مع الشاعر ابن شتوي حيث قال فيصل بن حثلين: “الله يعوضك يا رب العالمين أبشرك أن الإبل تفدا شي كبير يا راسك يا عيالك يا بيتك أحد كبار السن كان يقول إذا ما مات لي شي في السنة من الحلال يضيق صدري وما حصل يفداك وأبشرك أنه فادي شي كبير والحمد لله والله يعوضك يا رب العالمين”.

عايض القرني: “الله يعوضك خير. الله يجعلها دفعة بلا. ولا تكرهوا شي هو خير لكم. لعله شر والله أراد صرفه عنك. دامك طيب وعيالك طيبين فالحمد لله. والإبل غيرها إبل مهما بلغت قيمتها ندري أنها غالية على قلبك، ولكن قضاء الله نافذ وما عند الله خير. الله يعوضك الله يعوضك”.

التأكد من سلامة العلف:

وقال أحد الحسابات على تويتر: “على أصحاب الحلال من إبل أو غيرها بعد هذه الحادثة أخذ الحيطة والحذر،،، مثلًا إعطاء العلف لدابة واحدة للتأكد من سلامة العلف”. ورد عليه أحد مربي الإبل بالقول:” كلام صحيح وعلمي وطريقة صحيحة لتقليل الضرر… أنا غيرت العلف وزود العامل الطريقة جهل منه يحسب الأمر بسيط وتغيرت الإبل ثاني يوم وبدت الأعراض فوق 50 متنًا من بشمه وترنح ومشاكل بالأرجل والحمد لله عدت على خير طمعت بالرخيص وبغيت أفقد الغالي”.