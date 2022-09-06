رصد المتابعون النجم هاري ستايلز Harry styles وهو يظهر أنه يقوم بفعل غير لائق حيث بصق على زميله كريس باين وهو جالس بجانبه في مهرجان البندقية السينمائي أثناء عرض فيلمه الشهير Don’t Worry Darling، وقد تسبب ذلك في إثارة ضجة شديدة وعده البعض إهانة شديدة، حتى تصدر اسمه محرك البحث العالمي جوجل.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU — JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022

وأثناء الفيديو يظهر كريس باين وهو يصفق بينما يأخذ ستايلز مقعده المخصص بجواره، ثم ينظر إلى أسفل ساقه وينظر في حالة من عدم التصديق، وفي هذه الأثناء، ينشغل هاري ستايلز Harry styles جدًا في تعديل سترته.

فيلم Don’t Worry Darling

تدور أحداث فيلم Don’t Worry Darling المشوقة في الخمسينيات من القرن الماضي، حيث يستيقظ جاك (هاري ستايلز) ويأكل وجبة الإفطار التي أعدتها زوجته أليس (فلورنس بيو)، ثم يتوجه إلى مشروعه حيث يعمل مثل أي رجل آخر في المدينة.

وتم عرض الفيلم لأول مرة في مهرجان البندقية السينمائي في 5 سبتمبر، وهو مليء بالجدل، فهو مفعم بالحيوية ويمنح التفاؤل.

ويعتبر الفيلم الذي عُرض خارج المسابقة الرسمية، أشبه بصيغة محدثة من فيلم ترومان شو (1998) لجيم كاري عن تأثير وسائل الإعلام على سلوك الناس، كما بدت فيه تأثيرات مرعبة عن المستقبل والتكنولوجيا.

Harry styles في مهرجان البندقية

وخطف النجم هاري ستايلز Harry styles الأضواء في مهرجان البندقية السينمائي، حيث يشكل الفيلم أحد أبرز الأعمال التي تعرض خلال النسخة الحالية من المهرجان.