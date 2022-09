رصد المتابعون النجم هاري ستايلز Harry styles وهو يظهر أنه يقوم بفعل غير لائق حيث بصق على زميله كريس باين وهو جالس بجانبه في مهرجان البندقية السينمائي أثناء عرض فيلمه الشهير Don’t Worry Darling، وقد تسبب ذلك في إثارة ضجة شديدة وعده البعض إهانة شديدة، حتى تصدر اسمه محرك البحث العالمي جوجل.

#HarryStyles appears to spit on Chris Pine i won't sleep until i know the truth pic.twitter.com/wLXjIHTYgU

— JZMaclin (@Mac70J) September 6, 2022