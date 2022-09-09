بعد وفاة الملكة إليزابيث الثانية، طرأت تغييرات على شجرة العائلة المالكة في بريطانيا حيث تم تصعيد أبنائها وأحفادها وزوجاتهم في سلم وراثة العرش.

الأمير ويليام يقترب من العرش

وقد اقترب الأمير ويليام درجة من وراثة العرش البريطاني بعدما تولى والده الأمير تشارلز الملك عقب وفاة والدته يوم أمس الخميس، أما كيت ميدلتون زوجة ويليام فقد اقتربت من لقب عقيلة الملك بعدما أصبحت كاميليا الملكة القرينة.

والمعروف أن الأمير وليام، ولد في عام 1982 وهو الابن البكر للملك تشارلز الثالث من زوجته الراحلة الأميرة ديانا أميرة ويلز، وتسلسله الثاني في تولي العرش البريطاني بعد والده.

جورج أمير كامبريدج

ولد الأمير جورج، أمير كامبريدج، في الثاني والعشرين من شهر يوليو 2013 في مستشفى سانت ماري في العاصمة البريطانية لندن. وحضر الأمير وليام ولادة ابنه البكر الذي كان وزنه عند ولادته 3.8 كيلوغراما. والتحق الأمير جورج بالمدرسة في سبتمبر 2017. وجورج هو الثالث في تسلسل وراثة العرش بعد والده وجده الأمير تشارلز.

شارلوت أميرة كامبريدج

شارلوت هي الابنة الثانية من أبناء الأمير ويليام وزوجته كيت ميدلتون وقد ولدت في الثاني من مايو 2015، في مستشفى سانت ماري بلندن. وحضر دوق كامبريدج الولادة، وكان وزن المولودة الجديدة 3.7 كيلوغراما. وأطلق والداها عليها اسم شارلوت أليزابيث ديانا. وشارلوت هي الرابعة في تسلسل وراثة العرش، ولقبها صاحبة السمو الملكي أميرة كامبريدج شارلوت.

لوي أمير كامبريدج

وضعت كيت ميدلتون طفلها الثالث، وكان صبيا يزن 3.8 كغم، في الـ 23 من أبريل 2018 في مستشفى سانت ماري في لندن. وحضر دوق كامبريدج ولادة الطفل الذي سميّ لوي آرثر تشارلز ويحتل لوي المركز الخامس في تسلسل وراثة العرش.

هاري دوق ساسيكس

ولد الأمير هاري عام 1984، درس دوق ساسيكس، في الأكاديمية العسكرية في ساندهيرست، وتخرج ملازما في الجيش وخدم كقائد طائرات مروحية.

وعندما بلغ من العمر 21 عاما عيّن مستشارا للدولة وأناب عن الملكة في عدد من المسؤوليات الرسمية. وخدم هاري في أفغانستان مرتين بين عامي 2012 و2013 كقائد لمروحية من طراز آباتشي.

وسُرح من الجيش في عام 2015، ويكرس الآن جل وقته للأعمال الخيرية منها جهود المحافظة على البيئة في إفريقيا وتنظيم ألعاب إنفكتس لجرحى القوات المسلحة.