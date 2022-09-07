أعلنت وزارة الصحة عن شراكة تعاون مع شركة VOV المختصة بألعاب الفيديو والرياضات الإلكترونية، التي تعد جزء من مجموعة savvy Games Group التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بهدف تعزيز رفاهية وصحة مجتمع ممارسي الألعاب الإلكترونية في المملكة.

4 محاور أساسية:

وأوضحت الوزارة أن التعاون سيتركز حول أربعة محاور أساسية، تتضمن الصحة البدنية، والصحة النفسية، وعلاج النظر، والتغذية، وفتح جميع صالات VOV بالكامل للجميع، وتقديم خيارات للوجبات والأكلات الخفيفة الصحية، إضافة إلى توفير موارد وخدمات لتعزيز الأداء في مسابقات ألعاب الفيديو مع توجيه اللاعبين لصفحات ومنصات الصحة التوعوية للتعرّف على فوائد و مخاطر الألعاب الإلكترونية على المدى البعيد.

يُذكر أنه بدأ التعاون بإطلاق مبادرة توعوية عن طريق منصة “عش بصحة” -المنصة الرئيسية للتوعية الصحية في وزارة الصحة- وبرنامج الصحة ونمط الحياة تحت شعار #بين_قيم_وقيم، خلال الفترة من 17 إلى27 أغسطس 2022، التي تهدف لتحسين سلوكيات اللاعبين، وتعزيز نمط الحياة الصحي، حيث شملت المبادرة عدة مجالات للتعاون مابين ميدانية ورقمية مع لاعبين مؤثرين، ونواد إلكترونية، وجهات متخصصة في الألعاب الإلكترونية مثل شركة VOV.

سلسلة مبادرات:

وستنشئ وزارة الصحة وVOV سلسلة من المبادرات لزيادة الوعي حول صحة ورفاهية اللاعبين مثل: مبادرات الصحة البدنية – تقديم أنشطة ألعاب فيديو تتطلب الحركة، وتقديم خيارات طعام صحية في جميع الصالات، ومبادرات لتمكين وصول ذوي الاحتياجات الخاصة – الحرص على تصميم الصالات لتمكين وصول ذوي الاحتياجات الخاصة وخلق الفرص للجميع، ومبادرات صحة العين – تقديم إرشادات حول كيفية الاستفادة من خدمات الدعم الصحي الخارجية حرصًا لتعزيز صحة العين، ومبادرات الصحة النفسية – تقديم إرشادات حول كيفية الوصول إلى خدمات تابعة للوزارة لتقديم المساعدة للصحة النفسية، ومبادرات تركز على مساعدة اللاعبين الذين يعانون من الحرمان من النوم والأرق والاكتئاب والقلق.