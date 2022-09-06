عثرت الشرطة الكندية، على أحد المشتبه بهما في هجمات بالسكين، ميتًا، بينما ما زال المشتبه به الآخر، وهو شقيقه، هاربًا.

الشرطة الكندية: أحد المشتبه بتنفيذهما هجمات بالسكاكين عُثر عليه ميتا

#العربية pic.twitter.com/lgdGuug9wh — العربية (@AlArabiya) September 5, 2022

حوادث طعن

واتهم الشقيقان بقتل 10 أشخاص وإصابة 19 آخرين في حوادث طعن، أثارت صدمة وجدلًا كبيرًا في بلدة يقطنها سكان أصليون في ساسكاتشوان، الأحد.

وذكرت شرطة الخيالة الكندية الملكية في ساسكاتشوان، إن المشتبه به ويدعى داميان ساندرسون عثر عليه ميتًا في منطقة جيمس سميث كري نيشن، مضيفة أن شقيقه مايلز ربما يكون مصابا ويسعى لتلقي رعاية طبية.

وأكدت “لا يمكننا أن نقول على وجه اليقين كيف مات داميان، لكنه ربما يكون قتل على يد شقيقه”.

هجمات لها صلة بالمخدرات

وجاء في بيان أصدره زعماء السكان الأصليون أن الحوادث تلك “ربما تكون لها صلة بالمخدرات”.

وقالت الشرطة إن بعض الضحايا استُهدفوا عن عمد على ما يبدو، فيما سقط آخرون عشوائيا.

تهديد من قبل المتهم الآخر

وأحصت الشرطة 13 مسرح جريمة في أماكن نائية في وسط غرب البلاد، لافتة إلى إن مايلز “لا يزال طليقا ويشكل تهديدا”.

وأضافت: “ننصح الناس بتوخي الحذر فهو يعتبر خطيرا. أفعاله أظهرت أنه عنيف”.