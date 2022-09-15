كشف القانوني الرياضي أحمد الشيخي عن الشرط الوحيد لدى نادي النصر من أجل أن يحصل على قرار من الفيفا بإيقاف لاعبه المغربي السابق عبدالرزاق حمدالله عن ممارسة كرة القدم بالفترة المقبلة.

#برا_18 | أحمد الشيخي – المستشار القانوني للبرنامج:

إذا #النصر استطاع إثبات أن لديه سببًا مشروعًا في فسخ عقد #حمدالله مباشرة يعتبر أن حمد الله كأنه فسخ تعاقده دون أي سبب مشروع، وبالتالي #حمدالله هو من يدفع التعويضات للنصر ويتم إيقافه من الفيفا.@ahmed9639

⁦#SSC pic.twitter.com/dWNzOZxv5K — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 14, 2022

وكانت لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم أصدرت قرارًا في الثاني من أغسطس الماضي بإيقاف اللاعب المغربي لمدة 4 أشهر بسبب توقيعه لنادي الاتحاد بعد فسخ العقد مع النصر في نوفمبر الماضي، لكن مركز التحكيم الرياضي السعودي أصدر قرارًا بتعليق العقوبة.

لماذا فسخ النصر عقد حمدالله؟

الشيخي تحدث لـ برنامج ” برا الـ18″ على قناة SSC قائلًا: ” النصر لكي يُوقف اللاعب المغربي ويحصل على تعويض منه، عليه إثبات أنه فعلًا فسخ العقد مع اللاعب المغربي لسبب مشروع، القانون السويسري في هذه الحالة يقول إنه في حال كان هناك سبب قوي ولكنه مشروع أو أسباب ولكنها مشروعة وقوية تجعل العلاقة التعاقدية من المستحيل استمرارها فهنا يُسمح بفسخ العقد”.

وأضاف الشيخي: ” حمدالله كان تصرف تصرفات لم تتحلمها إدارة النصر مثل التأخر على التدريب الصباحي والاعتراض على إقامته، لذلك فسخت العقد مع مشاكل أخرى فعلها اللاعب مثل الدخول في شجار مع سلطان الغنام وغيرها من التصرفات جعلت النصر يفسخ العقد، إذا أثبت أصفر الرياض سببه المشروع، الفيفا يوقف اللاعب المغربي ويُلزمه بدفع تعويضات للنادي العاصمي”.