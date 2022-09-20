في سابقة تاريخية، قرر شيخ الأزهر، أحمد الطيب، يوم أمس الاثنين، تعيين عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين بالقاهرة، الدكتورة نهلة الصعيدي، في منصب مستشار شيخ الأزهر لشؤون الوافدين.

وهذه هي المرة الأولى التي يجري فيها تعيين امرأة في منصب مستشار شيخ الأزهر، بعد عقود طويلة من قصر تلك المناصب على الرجال فقط.

مسيرة الصعيدي:

وسبق أن شغلت الصعيدي منصب عميد كلية العلوم الإسلامية للوافدين، ورئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين.

وفي حديث خاص مع موقع “سكاي نيوز عربية”، قالت “الصعيدي”: “هذا القرار من فضل الله علينا أن نوضع في تلك المسؤولية ونحظى بثقة الإمام الأكبر ونتولى هذا المنصب الذي يتعلق بنشر الدين واللغة العربية وتحملنا عبئًا ثقيلًا، وندعو الله أن نكون على قدر تلك المسؤولية”.

وأشارت إلى أن القرار أثبت أنه لا فرق بين المرأة والرجل في تولي المهام الصعبة، والمعيار هو العمل الجاد، وأن يظل كل إنسان نجح في مهامه السابقة في نيل الثقة لتولي المسؤوليات الأكبر، مضيفة: “هذا مؤشر جيد للغاية وأشعرني أن تعب الماضي كله والتخطيط والقيام على هذه المسؤولية أثمر هذه الثقة لأستطيع أن أكون واحدة من النساء اللاتي استطعن أن يصلن إلى صناعة قرار أو في موقع قيادة”.

جدية وإنتاج:

وشددت مستشارة شيخ الأزهر على أن الجدية والإنتاج هما المقياس لتولي المناصب القيادية، وأن المرأة لها دور كبير خلال الفترة المقبلة لتثبت قدراتها الكبيرة.