يأمل النجم محمود عبدالرازق شيكابالا في التألق مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، وقيادته لتجاوز عقبة الهلال.

الزمالك في مواجهة صعبة أمام الهلال

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل، يوم غد الجمعة عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت السعودية، على إستاد لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة.

ويطمح الهلال بقيادة الأرجنتيني امون دياز في مواصلة انطلاقته القوية هذا الموسم، خاصة في ظل امتلاكه لاعبين محترفين مميزين قادرين على صناعة الفارق، ويمكن الاطلاع على النتائج عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شيكابالا يخوض مباراته الرابعة ضد الهلال

وتعول جماهير الزمالك كثيرًا على شيكابالا في مباراة كأس سوبر لوسيل، نظرًا للمساته المميزة، وخبراته وقدراته الفنية الكبيرة، بالإضافة إلى دوره كقائد للفريق الأول لكرة القدم.

وتُعد مباراة كأس سوبر لوسيل هي الرابعة لشيكابالا ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حيث تعود المواجهة الأولى إلى يونيو عام 2004 في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع في دوري أبطال العرب.

وشارك اللاعب في هذه المباراة التي أُقيمت في لبنان بشكل أساسي، وانتهت بفوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليحسم المركز الثالث في بطولة دوري أبطال العرب.

وشارك شيكابالا مرتين ضد الهلال، بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2017/ 2018، وخسر ذهابًا على ملعبه بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر في الرياض بنتيجة 2/1.