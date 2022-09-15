أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، قبل قليل، عن حكام مباريات اليوم في الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي.

أجنبي يدير لقاء الباطن والنصر بدوري روشن



وتنطلق مباريات اليوم في دوري روشن عند الساعة 6:40 مساء بمواجهة الباطن والنصر، حيث يأمل الفريق السماوي لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارته أول 3 جولات، فيما يسعى العالمي لمواصلة تألقه وحصد الثلاث نقاط.

ويدير مباراة الباطن والنصر طاقم تحكيم تشيلي بقيادة روبرتو توبار، ويساعده كريستيان شيمان وإيدسون سيسترنا، والحكم الرابع عبدالرحمن السلطان، وأنجليو هيرموسيلا حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده عبدالرحيم الشمري.

حكام مباراة الاتفاق والرائد

ويلعب الاتفاق والرائد عند الساعة التاسعة مساء على إستاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ويسعى فارس الدهناء لخطف الثلاث نقاط خاصة أن المباراة على ملعبه، فيما يأمل الفريق الريداوي لاستعادة توازنه في دوري روشن السعودي.

ويقود طاقم تحكيم سعودي بقيادة عبدالله الشهري مهمة إدارة مباراة الاتفاق والرائد، ويساعده سعد السبيعي وإبراهيم الدخيل، تركي هشلان حكمًا رابعًا، تركي الخضير حكمًا للفيديو، ويساعده عماد عسكر.

أرجنتيني يدير مباراة الاتحاد والخليج

ويواجه الاتحاد نظيره الخليج عند التاسعة مساء أيضًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ويطمح العميد لمواصلة انطلاقته المميزة وتحقيق الفوز وسط جماهيره، فيما يأمل الفريق الضيف الظهور بشكل جيد.

ويدير طاقم تحكيم أرجنتيني بقيادة فيرناندو رباليني مباراة الاتحاد والخليج، ويساعده جوان بيلاتي ودييغو بونفا، والحكم الرابع بندر القحطاني، وسيكون جيرمان ديلفينو حكمًا لتقنية الفيديو، ويساعده ياسر السلطان.