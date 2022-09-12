قالت صحيفة Borneo Bulletin البريطانية، إن قطاع السياحة في السعودية يتنامى ويزدهر بفضل الشباب السعودي، فالجميع متحمس لتنفيذ خطط رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع الإيرادات بعيدًا عن النفط، وما كان البرنامج ليؤتي ثماره إلا بفضل سواعد الشباب المتحمس للتغيير.

وتابع تقرير الصحيفة: تحت العين الساهرة للمدربين، تقوم منيرة الربيعان بنشر أغطية سرير جديدة في غرفة فندق في العاصمة السعودية، بعد أن حصلت على وظيفة في قطاع السياحة المتنامي في المملكة.

وأضاف التقرير: هذه الفتاة البالغة 25 عامًا، هي واحدة من آلاف السعوديين المسجلين في برنامج رواد السياحة الذي تديره الدولة، والذي يهدف إلى إعداد 100 ألف باحث عن عمل في السياحة التي تعد حجر الزاوية في الرؤية السعودية.

الانطباع الأول يدوم

وقال التقرير إن منيرة وغيرها من الشباب يدرسون مهامًا مثل الترحيب بنزلاء الفندق، وتجهيز الطعام في المطاعم الراقية، والحفاظ على الأجنحة الفاخرة نظيفة، وكل ذلك يؤسس انطباعًا جيدًا لدي السياح، ومن المعروف أن الانطباع الأول هو الانطباع الذي يدوم.

وقال التقرير: بعض المتدربين، يحصلون على دورات قصيرة في البلدان ذات الصناعات السياحية الأكثر تقدمًا، بما في ذلك هولندا وإسبانيا وسويسرا وفرنسا. ومن المتوقع أن يساعد هذا الجيش من الموظفين في ترك انطباع إيجابي لدى الزائرين لأول مرة.

ويدعم هذا المخطط أيضًا هدف الحكومة المتمثل في توظيف المزيد من السعوديين ضمن رؤية 2030 التي أطلقها ولي الهد الأمير محمد بن سلمان للعمل على ازدهار السياحة لتنويع اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم، والتي تتضمن جذب 30 مليون زائر أجنبي سنويًا بحلول عام 2030، هذا بالإضافة إلى 70 مليون رحلة داخلية مستهدفة للسعوديين والمقيمين الأجانب كل عام.

ومن أجل هذه الأهداف الطموحة يتم بناء مشاريع ضخمة مثل العلا ومشروع البحر الأحمر بالإضافة إلى بناء منتجعات على طراز جزر المالديف.

وقال التقرير: لا يكفي بناء هذه المشاريع الطموحة دون العمال المدربين المهرة، ولتحقيق تلك الأحلام، أدرك القادة السعوديون الحاجة إلى زيادة عدد العاملين في السياحة بشكل كبير، وبحسب أرقام رسمية، يعمل في هذا القطاع نحو 850 ألفًا، و26% منهم من سعوديون.

وتهدف أجندة الرؤية السعودية إلى خلق مليون وظيفة سياحية جديدة وزيادة نسبة السعوديين الذين يشغلونها إلى 70%.

مبادرة رواد السياحة

وتم إطلاق مبادرة رواد السياحة في يونيو، وتبلغ ميزانيتها 100 مليون دولار، مع وجود برامج لـ 52 وظيفة تشمل المبتدئين وحتى مستويات الإدارة.

وقال وكيل وزارة السياحة لتنمية القدرات البشرية السياحية، محمد بوشناق: نحن بحاجة إلى بناء المعرفة والمهارات والكفاءات للسعوديين على أعلى المستويات، ونحن حريصون للغاية على الجودة والتعلم على المعايير العالمية.