ضبطت الجهات الأمنية في منطقة جازان مخالفًا لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بعد قيامه بالتسول عند إشارة مرور عن طريق بيع النباتات العطرية.

حالات تسول:

ونشر الأمن العام مقطع فيديو أكد خلاله أنه تم رصد وضبط مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، بعد قيامها بالتسول عند أحد المطاعم الشعبية بمدينة جازان.

كما تم رصد وضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بعد قيامه بالتسول عند محطة وقود، وكذلك رصد وضبط مخالف آخر لنظام أمن الحدود من ذات الجنسية يتسول داخل مسجد في مدينة جازان.

أرقام البلاغات:

وتواصل الجهات الأمنية جهودها في مختلف المناطق لرصد وضبط المتسولين، حيث يتم الإبلاغ عن المتسولين على الرقم 911، بمناطق مكة المكرمة، والرياض، والشرقية، والإبلاغ على الرقم 999 ببقية مناطق المملكة.