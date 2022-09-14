قبضت شرطة محافظة جدة على (53) مخالفًا لنظامي الإقامة وأمن الحدود، (31) من الجنسية الصومالية و(14) من الجنسية التشادية و(3) من الجنسية الإثيوبية و(2) من الجنسية النيبالية و(2) من الجنسية النيجيرية و(1) من الجنسية الغانية، وذلك لعملهم لحسابهم الخاص بغسل المركبات في الأماكن العامة ومواقف المجمعات التجارية، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

سجن وغرامة:

وأكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة (15) سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

جريمة كبرى:

وأوضح أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثًا على الإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود على الرقم (911) بمناطق الرياض ومكة المكرمة والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.