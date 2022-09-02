خطف الفريق الكروي الأول بنادي ضمك الفوز بثنائية مقابل هدف، على حساب نادي الخليج في الجولة الثانية من دوري روشن السعودي للمحترفين.

هدددددف!⚽

د90+2' جزائية انتوليتش تمنح ضمك التقدم 😍

ضمك 2 × 1 الخليج#ضمك_الخليج#SSC pic.twitter.com/tDSpWWMtud — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2022

ملخص مباراة ضمك والخليج:

وكان منصور حمزي بادر بالتسجيل لـ فارس الجنوب بالهدف الأول في الدقيقة الثامنة، ثم تعادل الخليج سريعًا عبر اللاعب عبدالقادر بدران بالخطأ في مرماه في الدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

هدددددف!⚽

د10' بعد دقيقة واحدة فقط 🔥

الخليج يسجل هدف الرد السريع😍

ضمك 1 × 1 الخليج#ضمك_الخليج#SSC pic.twitter.com/DlWwD4os5n — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2022

وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل فريق.

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، واصل فارس الجنوب سعيه لإضافة الهدف الثاني، لينجح اللاعب الكرواتي دوماجوج أنتوليتش في إضافة الهدف الثاني لـ ضمك من ركلة جزاء بالدقيقة الـ93.

هدددددف!⚽

د8' منصور حمزي يضيف أول أهداف اللقاء 🔥

ضمك 1 × 0 الخليج#ضمك_الخليج#SSC pic.twitter.com/coKS5nZCCd — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) September 2, 2022

وأصبح رصيد فارس الجنوب بعد الفوز 6 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الخليج عند صفر من النقاط في دوري روشن السعودي.