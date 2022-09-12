لفتت أصابع الملك تشارلز الثالث مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في الفترة الماضية، لاسيما بعد ظهوره بشكل مكثف بعد توليه عرش بريطانيا خلفًا لوالدته الملكة إليزابيث الثانية.

ويبدو أن الملك تشارلز الثالث قد ورث عن والدته أيضًا الاهتمام بمشاكله الصحية، فلطالما كانت صحة إليزابيث موضع اهتمام من الصحافة البريطانية، لكن التفتت الأنظار الآن إلى الملك الجديد، وقد تسبب شكلها المنتفخ الغريب في إثارة الفضول والقلق بشكل متوازٍ.

وتورم الأصابع هو شيء عانى منه الملك لسنوات، حتى أنه نفسه أطلق عليها بنفسه مازحًا مسمى: أصابع النقانق، وذلك في عام 2012 أثناء قيامه بجولة في أستراليا بعد رحلة طويلة.

أسباب تورم أصابع الملك تشارلز

وكشف الطبيب البريطاني، غاريث ناي، لصحيفة ديلي ستار عن الظروف الصحية المحتملة التي قد يعاني منها الملك الجديد تشارلز الثالث، قائلًا: هناك العديد من الحالات الصحية التي تسبب التورم منها احتباس الماء أو الشيخوخة.

وقال الدكتور: الوذمة هي حالة يبدأ فيها الجسم في احتباس السوائل في الأطراف، وعادةً في الساقين والكاحلين وفي الأصابع أيضًا مما يؤدي إلى انتفاخها، وفي المجمل، فإن النساء أكثر عرضة للإصابة بالوذمة من الرجال لأن الهرمون الأنثوي، البروجسترون، يعزز من تلك الحالة.

ويمكن أن يصاب كبار السن بهذا الأمر إذا جلسوا لفترات طويلة من الزمن، وقد تم تصوير الملك تشارلز بأيدٍ وأقدام متورمة عدة مرات بعد فترات طويلة قضاها في الطيران أو السفر إلى البلدان الحارة.

والسبب الآخر الذي يسبب هذا الانتفاخ هو ​​التهاب المفاصل، وهي حالة شائعة يُصاب بها الأشخاص في سن الستين، حيث عادة ما تصبح الأصابع متيبسة ومؤلمة ومتورمة، وعلى الرغم من أن الأدوية يمكن أن تساعد في تخفيف الألم، إلا أن التورم يمكن أن يبقى.

ويمكن أن تكون الأسباب الأخرى اتباع نظام غذائي عالي الملح أو تظهر كأعراض جانبية مثل أدوية معينة.