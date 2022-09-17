يزداد في فصل الخريف عدد المصابين بأمراض البرد والإنفلونزا؛ وذلك يرجع لأسباب منها درجات الحرارة المنخفضة والرطوبة، ما يسمح ببقاء الفيروسات في حالة نشطة فترة أطول.
طرق بسيطة:
وكشفت، يكاتيرينا دميانوفسكايا، طبيبة روسية، عن عدد من الطرق البسيطة والفعالة تساعد على تجنب الإصابة بنزلات البرد في فصل الخريف.
وتجمل دميانوفسكايا هذه الطرق البسيطة في هذه النقاط:
ـ غسل اليدين بالصابون وعدم لمس العينين والأنف والفم باليد قدر الإمكان.
ـ تهوية الغرفة بانتظام، وتجنب الإجهاد الشديد والإرهاق البدني.
ـ من الأفضل التطعيم ضد الإنفلونزا.
ـ التخلي عن العادات السيئة مثل التدخين وخلافه.
ـ ارتداء ملابس تتوافق مع الطقس والتجوال في الهواء الطلق.
ـ التغذية الصحية وتناول ما لايقل عن لترين من السوائل.
ـ تناول السوائل الدافئة مثل الشاي يساعد على إخرج السموم الناتجة عن العدوى من الجسم.
ـ ترطيب هواء الغرفة بإضافة بعض أنواع الزيوت العطرية، التي لها تأثير مضاد للفيروسات والبكتيريا والالتهابات.
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