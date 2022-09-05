توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طريق الساحل الممتد من مكة المكرمة إلى جازان.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 16-36 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط وبسرعة 15-35كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 45كم/ساعة مع السحب الرعدية, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف يصل إلى مترين ونصف جنوبا مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزئيين الشمالي والأوسط ومتوسط الموج إلى مائج على الجزء الجنوبي.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-25 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.