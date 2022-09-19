أعلن طيران ناس، الناقل الجوي السعودي والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، استئناف رحلاته المباشرة بين جدة ومدينة كراتشي في باكستان اعتبارًا من 30 شهر أكتوبر 2022 المقبل.

إعادة جدولة ثلاث رحلات أسبوعيًا

وأوضح طيران ناس أنه سيتم إعادة جدولة ثلاث رحلات أسبوعيًا بين جدة وكراتشي، أيام السبت والأحد والثلاثاء، تنطلق من مطار الملك عبد العزيز الدولي بمدينة جدة إلى مطار كراتشي الدولي ذهاباً وإيابًا.

ويأتي استئناف الرحلات بين جدة وكراتشي استكمالًا لاستراتيجية طيران ناس للتوسع ضمن خطته التي أطلقها مطلع العام تحت شعار “نربط العالم بالمملكة”، وبعد تحقيق الشركة نسب نمو في كافة عملياتها خلال النصف الأول من 2022، والعمل على تحقيق أهداف مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المدني ، وللوصول إلى 330 مليون مسافر سنوياً، وربط المملكة مع 250 وجهة حول العالم بحلول العام 2030.

مدينة كراتشي

تعد كراتشي هي أكبر مدن باكستان وميناءها الرئيسي حيث تقع على ساحل بحر العرب، وهي أيضًا المركز التجاري والصناعي الأول للبلاد، وتعتبر كراتشي من المدن السياحية الشهيرة في الباكستان.

ونجح طيران ناس في زيادة عدد أسطوله إلى 38 طائرة في يونيو 2022 مقارنة مع 25 طائرة في يناير من العام 2021، بارتفاع بلغت نسبته 52%، فيما ارتفع عدد المسافرين على متن رحلاته إلى نحو 4 ملايين مسافر خلال النصف الأول من عام 2022 من حوالي 1.8 مليون في نفس الفترة من العام الماضي بزيادة تبلغ نحو 120%.

ويربط طيران ناس أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.

وحصل طيران ناس على أعلى تصنيف في تقييم أجرته منظمة APEX غير الربحية التي تعد من أكبر روابط شركات الطيران الدولية، والذي شمل 600 شركة طيران من مختلف الفئات حول العالم. وجاء طيران ناس في فئة أربعة نجوم، وهي أعلى فئة للطيران الاقتصادي على مستوى العالم،

كما صنف كأفضل شركة طيران اقتصادي في الشرق الأوسط من مهرجان جوائز السفر العالمية لسبعة أعوام متتالية، وحصل على جائزة سكاي تراكس العالمية كأفضل طيران اقتصادي في الشرق الأوسط لأعوام 2017 و2018 و2019 و2021، إضافة إلى أفضل خدمة طاقم طيران في الشرق الأوسط لعام 2019.

طريقة حجز الرحلات

يمكن للمسافرين مع طيران ناس حجز رحلاتهم من خلال جميع قنوات الحجز، سواء الموقع الإلكتروني www.flynas.com أو تطبيق طيران ناس للهاتف المحمول أو مركز الاتصال الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع (920001234) أو وكلاء السفر.