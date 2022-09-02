وجه الناقد الرياضي جمال عارف رسالة إلى نجم الشباب الحالي، فهد المولد بعد تصريحاته الأخيرة عقب رحيله عن نادي الاتحاد رسميًا.

عارف يطالب فهد المولد بالاعتذار

وقال عارف في رسالته إلى فهد المولد: “منحناك حقك وباركنا انتقالك للشباب، لكن إسقاطاتك على ناديك، والإدارة التي وقفت معك في عز أزمتك وتحديدًا أبو فيصل أمر لا يليق بلاعب صنع العميد نجوميته وأنت تعرف ذلك جيدًا!”.

وتابع جمال عارف حديثه عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “اعتذر لمن وقفوا معك في السراء والضراء”.

وكان فهد المولد قد صرح بأن إدارة الاتحاد لم تتواصل معه بعد صدور قرار إيقافه، ولم يتلق أي اتصال منه بعد تخفيض مدة الإيقاف، وقدموا عرضًا مخجلًا، مؤكدًا أن ما حدث أحزنه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

المولد شبابيًا لـ3 مواسم

ونجح نادي الشباب في التعاقد مع المولد، لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، ووجه رسالة إلى جماهيره، معربًا عن فخره بتمثيل الليوث، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).