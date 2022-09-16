تألق النجم عبدالرحمن غريب بشكل لافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد الباطن، في دوري روشن السعودي.

أرقام عبدالرحمن غريب ضد الباطن

وكان عبدالرحمن غريب قد انتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في الميركاتو الصيفي، بعد هبوط الأهلي إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام عبدالرحمن غريب ضد الباطن، حيث نجح في تسجيل أول هدف له في دوري روشن في مباراته الرابعة.

وقام عبدالرحمن غريب بـ48 تمريرة ناجحة بنسبة وصلت إلى 87%، وصنع فرصة، كما أنه الأكثر منحًا للكرات العرضية الناجحة بعرضيتين، ولعب كرتين طويلتين بينهم واحدة ناجحة، وسدد 3 تسديدات واحدة منهم على المرمى.

النصر يفوز على الباطن

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا على الباطن بالأمس على ملعبه في حفر الباطن، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي، وانتهت المباراة بفوز العالمي بأربعة أهداف دون رد.

ورفع نادي النصر رصيده إلى 9 نقاط، ليحتل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، فيما واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن تذيل الترتيب بدون رصيد.