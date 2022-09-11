أثار غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عبدالرحمن غريب، عن قائمة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في معسكر إسبانيا حالة من الجدل.

قائمة الأخضر في المعسكر الإعدادي:

وأعلن المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، مساء اليوم الأحد، عن قائمة الأخضر المشاركة في المعسكر الإعدادي المقرر إقامته في مدينة أليكانتي الإسبانية، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويخوض المنتخب السعودي معسكرًا في أليكانتي خلال الفترة من 17 وحتى 27 من سبتمبر الجاري، ضمن المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي لبطولة كأس العالم 2022 الذي سينطلق في شهر نوفمبر المقبل.

جدل بشأن غياب عبدالرحمن غريب:

وشهدت قائمة الأخضر غياب عبدالرحمن غريب في مفاجأة غير متوقعة، خاصة أنه أصر على الرحيل من النادي الأهلي بعد هبوطه إلى دوري يلو، من أجل ضمان المشاركة مع المنتخب السعودي، ما دفعه للانتقال إلى النصر.

وتفاعل الإعلاميون عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مع غياب النجم النصراوي، وقال عايد العليوي: “أستغرب عدم استدعاء غريب للمنتخب!.. أعتقد أنه البديل الأول لسالم الدوسري”.

وكتب علي الزهراني: “عبدالرحمن غريب لا تكترث، ستبقى نجمًا كبيرًا وستعود!”، وعلق خالد البدر على غياب اللاعب، قائلًا: “قرار استبعاد عبدالرحمن غريب عن معسكر المنتخب القادم أمر يضع حوله علامة استفهام”.

وقال محمد الشيخ: “دخول لاعب الأهلي هيثم عسيري والذي يتواجد مع فريقه في دوري يلو قائمة المنتخب، ومغادرة عبدالرحمن غريب القائمة، وهو الذي ترك ناديه بحثًا عن نفسه، وللبقاء في الأضواء، واللعب في كأس العالم تترك أكثر من علامة استفهام وكأني بلسان الحال يقول: لو إني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت”.