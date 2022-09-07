يستعد المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله للسفر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد إلى بريدة، استعدادًا لمواجهة نظيره الرائد.

حمدالله يرافق بعثة الاتحاد إلى بريدة

وأكد الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أنه تم حجز تذكرة طيران للمهاجم عبدالرزاق حمدالله، للمغادرة مع الفريق صباح غدٍ الخميس إلى القصيم بعد رفع عقوبة الإيقاف.

وأعلن الاتحاد اليوم تلقيه خطابًا من مركز التحكيم يفيد بتعليق العقوبة الصادرة من لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم بحق عبدالرزاق حمدالله، وبذلك يحق له المشاركة مع الفريق من المباراة المقبلة.

وأوقفت لجنة الاحتراف حمدالله لمدة 4 أشهر بداية من يوم 2 أغسطس وحتى 2 ديسمبر المقبل، كما تم تغريمه 300 ألف ريال، بجانب عقوبات أخرى ضد مسؤولين اتحاديين، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يستعد لمواجهة الرائد

على الجانب الآخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية، في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي.