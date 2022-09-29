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سيعود إلى جدة غدًا

عبدالعزيز البيشي يُطمئن الجماهير

2022-09-29 الساعة 6:29
عبدالعزيز البيشي يُطمئن الجماهير
المواطن - مروة نبيل

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طمأن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، عبدالعزيز البيشي الجماهير على إصابته، مؤكدًا أنه يستعد لمغادرة إسبانيا والعودة إلى جدة.  

عبدالعزيز البيشي يعود

وقال عبدالعزيز البيشي في مقطع فيديو عبر حسابه على “سناب شات”: “هذا آخر يوم لي في إسبانيا، الصراحة هذه المرحلة كانت صعبة، أن أجري عملية وأكون بعيدًا، واستفدت من هذه التجربة كثيرًا، وبإذن الله أعود قريبًا”.
عبدالعزيز البيشي
البيشي – المصدر @ittihad
وسيعود عبدالعزيز البيشي إلى جدة، يوم غد الجمعة، على أن يبدأ بعد ذلك المرحلة الثانية من برنامجه التأهيلي واللياقي بنادي الاتحاد، تمهيدًا لعودته للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل تدريجي. وكان البيشي قد أجرى عملية تنظيف الركبة، وسافر إلى معسكر الفريق الذي أُقيم في النمسا، وخضع لبرنامج تأهيلي قبل أن تتجدد إصابته، ليُجري جراحة في إسبانيا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).
عبدالعزيز البيشي - دوري محمد بن سلمان
البيشي – المصدر @ittihad

الاتحاد يستعد للكلاسيكو

على الجانب الآخر، يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز في دوري روشن السعودي هذا الموسم، حيث حقق 3 انتصارات وتعادل مرة، ويستعد لمواجهة النصر، يوم الأحد المقبل، في الجولة الخامسة.
الاتحاد
لاعبو الاتحاد – المصدر @ittihad
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