يبدو أن النجم عبدالعزيز البيشي سيغيب عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لفترة أطول بعد خضوعه لعملية جراحية.

عبدالعزيز البيشي يجري عملية جراحية

ولفت الإعلامي علاء سعيد عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن عبدالعزيز البيشي سيجري عملية جراحية في الركبة، بعد قليل، في إسبانيا.

وكان عبدالعزيز البيشي قد أجرى عملية تنظيف الركبة، وسافر إلى معسكر الفريق الذي أُقيم في النمسا، وخضع لبرنامج تأهيلي طوال الفترة الماضية قبل أن تتجدد إصابته، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الاتحاد يتجاوز العدالة ويستعد للاتفاق

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد منافسات دوري روشن السعودي بالفوز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، ويستعد لمواجهة نظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة الثانية، مساء يوم السبت المقبل.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بفارق الأهداف عن الفرق التي فازت في الجولة الأولى، ويطمح في مواصلة انتصاراته والحفاظ على الصدارة.